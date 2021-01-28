В ЕГМУ открыта мемориальная доска в честь героев, погибших во второй Арцахской войне

В Медицинском университете открыта мемориальная доска в честь героев, погибших в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Об этом Арменпресс сообщили в ЕГМУ.

Мемориальная доска с надписью “Вы с гордостью отплатили свой долг, а мы будем в вечном долгу перед Вами” открылась при участии министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна, ректора ЕГМУ Армена Мурадяна, родных и близких сегодняшних героев и студентов вуза.

“В день основания Армянской Армии мы собрались в Медицинском университете, чтобы выполнить одну из самых почетных обязанностей - увековечить имена наших коллег, которые не успели спасать жизни в мирное время, но стали героями, сохраняя достоинство наших солдат и людей. Они навсегда останутся в нашем университете. Каждый студент должен помнить, что эти герои, преданные людям, пожертвовали самым дорогим, не щадя ни свою молодость, ни перспективы, ни будущее, ни даже наши слезы”, - сказал ректор ЕГМУ, добавив, что многие из ребят, которые обрели бессмертность были талантливы не только в медицине, но и в других областях.

“Парни, Вы полностью отплатили Ваш долг, а мы будем в вечном долгу перед Вами. Университет не пожалеет сил и энергии, чтобы часть этого долга выплатить будущим поколениям”, - подчеркнул Армен Мурадян.

Поздравив с Днем Армии, министр образования и науки отметил, что вот уже год как врачи ведут войну на два фронта. К борьбе с эпидемией добавилась и реальная война. “Раны свежи, кровь не засохла, мы пока не можем говорить об исцелении, но мы должны двигаться вперед, не отчаиваясь, ради наших будущих поколений”, - сказал министр, пожелав Армии боевого духа.

Как отметил председатель попечительского совета ЕГМУ Микаел Адамян, строки, написанные на мемориальной доске, более чем обязывают, он предложил использовать их на различных медицинских мероприятиях, как слова для текста клятвы будущих врачей в память обо всех погибших ребятах.

На этом мероприятии невозможно было оставаться без слез. После показа короткого видеоролика, посвященного сегодняшним героям, выступили деканы лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов ЕГМУ, а также преподаватели военно-медицинского факультета.

По словам Николая Григоряна, студента 5 курса, награжденного медалью “За отвагу”, военно-медицинская служба в этой войне понесла невосполнимые потери. Это не значит, что мы проиграли или не были готовы к поставленным перед нами задачам. Удары врага по больницам, роддомам и машинам скорой помощи противоречат всем гуманитарным нормам. Самым тяжелым днем для меня во время войны был день похорон моего друга. Мы в долгу перед погибшими”, - сказал он, подчеркнув, что можно умереть за свою страну, но гораздо важнее жить, храня в памяти имена ребят - героев и неся ответственность за них перед своей совестью.

В дни войны погибло почти 30 будущих врачей, военных врачей, принявших военную присягу, и фармацевтов. Они отдали свои жизни за будущую жизнь.

В конце мероприятия, Армен Мурадян подчеркнул, что память о героях, павших на поле боя, навсегда сохранится в стенах 100-летней кузницы врачей.