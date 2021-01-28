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Посол Российской Федерации в Республике Армения посетил Министерство обороны Армении

Посол Российской Федерации в Республике Армения посетил Министерство обороны Армении

По случаю Дня Армии чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин посетил Министерство обороны Армении, встретился с министром обороны Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба ВС Армении, генерал-полковником Оником Гаспаряном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Посол поздравил Вагаршака Арутюняна и Оника Гаспаряна с Днем Армии, пожелал им успехов, отметил высокий уровень армяно-российских стратегических отношений в оборонной сфере.


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