Посол Российской Федерации в Республике Армения посетил Министерство обороны Армении

По случаю Дня Армии чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин посетил Министерство обороны Армении, встретился с министром обороны Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба ВС Армении, генерал-полковником Оником Гаспаряном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Посол поздравил Вагаршака Арутюняна и Оника Гаспаряна с Днем Армии, пожелал им успехов, отметил высокий уровень армяно-российских стратегических отношений в оборонной сфере.