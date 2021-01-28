В Париже задержали девять человек из-за избиения украинского подростка

Полиция Франции задержала девять несовершеннолетних в связи с расследованием нападения на 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже, сообщает журнал Point со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел вечером 15 января в 15 округе французской столицы. Подросток находился в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами людей старше их. Школьникам удалось убежать, а Юрий поскользнулся, нападавшие избили его. На появившихся позднее в социальных сетях записях с камер видеонаблюдения видно, что в нападении участвовали около 10 человек. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что нападение на 15-летнего подростка не останется безнаказанным. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и наказать людей, которые напали на украинского подростка,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, несовершеннолетние были задержаны в четверг утром в городе Ванв, пригороде Парижа. Они заключены под стражу по обвинениям в покушении на убийство и преступном сговоре с целью совершения преступления, а также в краже, совершенной группой лиц с применением насилия.

Ранее сообщалось, что в результате нападения подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер. В течение недели Юрий находился в искусственной коме. Прокуратура возбудила расследование по статье "покушение на убийство". В прошлую субботу молодой человек начал приходить в сознание.