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Госсекретарь МИД Франции подчеркнул важность продолжения работ в рамках Минской группы ОБСЕ 

Госсекретарь МИД Франции подчеркнул важность продолжения работ в рамках Минской группы ОБСЕ 

Госсекретарь по европейским вопросам министерства иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан в сложившейся вокруг Нагорного Карабаха ситуации продолжает считать актуальным сопредседательство Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, Лемуан сказал об этом 27 января в беседе с журналистами.

«Трехстороннее заявление от 9 ноября поднимает ряд вопросов, но есть вопросы, которые там не поднимаются. Эти упущенные моменты следует решать в рамках Минской группы. В ходе визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в декабре стороны подтвердили готовность продолжить обсуждение данных вопросов в формате МГ ОБСЕ. Важность Минской группы ОБСЕ остается актуальной, и работа в этих рамках должна быть продолжена», - сказал Лемуан.


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