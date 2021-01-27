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В “Пюнике” новый защитник

В “Пюнике” новый защитник

Ереванский футбольный клуб “Пюник” подписал контракт с 27-летним украинским защитником Антоном Братковым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Братков выступал в украинских клубах “Верес Ровно”, “Десна”, “Зирка”, “Львов”, “Металлист-1925”, в израильском клубе “Маккаби Пета-Тикуа”.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.


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