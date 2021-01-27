Рустам Бадасян с послом Республики Беларусь обсудил вопросы антикоррупционной борьбы

Сегодня министр юстиции Рустам Бадасян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Армении Александра Конюка. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр поздравил посла с назначением и выразил уверенность, что посол своей деятельностью будет способствовать развитию и укреплению связей между двумя странами.

Посол Конюк выразил благодарность за встречу и заверил, что в ходе его пребывания в Армении он сделает все возможное для расширения и углубления сотрудничества между Министерствами юстиции обеих стран.

Будучи юристом по специальности, а также бывшим генеральным прокурором Беларуси, посол поинтересовался антикоррупционной борьбой в Армении, в частности, работами по созданию Антикоррупционного комитета.

Министр Бадасян представил цели создания комитета и сообщил, что он будет осуществлять расследование коррупционных преступлений, а также оперативно-розыскную деятельность.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества.