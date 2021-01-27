Страна-член СЕ Азербайджан нарушает международное право: выступление Татев Айрапетян в ПАСЕ

Страна-член Совета Европы нарушает основополагающие права человека и международное право и что нужно сделать для предотвращения этого? Член делегации Армении в ПАСЕ Татев Айрапетян задала этот вопрос в своем выступлении на пленарном заседании ассамблеи. Она подчеркнула, что спустя два месяца после подписания заявления о прекращении огня в Арцахской войне Азербайджан отказывается возвращать армянских военнопленных.

“Когда мы говорим о правилах и процедурах, я хочу задать всем нам один вопрос. Что делать, если государство-член Совета Европы годами нарушает фундаментальные права человека? Мы были свидетелями того, как Азербайджан использовал “икорную дипломатию”, чтобы скрыть диктаторскую реальность Азербайджана и нарушения прав человека. У нас были сообщения по этой теме. Все мы помним случай с Лукой Волонте. Последний был приговорен к четырем годам лишения свободы за получение взяток от официальных лиц Азербайджана. Волонте - это лишь верхушка айсберга, проблема гораздо глубже”, - как передает Арменпресс, сказала Татев Айрапетян.

По словам депутата, совместная азербайджано-турецкая агрессия против мирного населения Арцаха, сопровождавшаяся военными преступлениями была остановлена при посредничестве российской стороны, но даже спустя два месяца после подписания заявления о прекращении огня Азербайджан отказывается возвращать армянских военнопленных. Чтобы понять всю серьезность проблемы, она привела следующий пример. ЕСПЧ принял промежуточные меры в отношении группы военнопленных, потребовав от Азербайджана предоставления соответствующей информации. Четыре дня спустя один из военнопленных был зверски убит.

“Это беспрецедентно. Это грубое нарушение Конвенции о правах человека. Как женщина-депутат, я также хочу подчеркнуть, что в Азербайджане содержится и женщина-заложница. Единственная вина моей соотечественницы Марал Наджарян заключается в том, что она армянка и несла еду солдатам, защищавшим мирное население Арцаха. Уважаемые коллеги, речь идет о человеческих ценностях. Государство - член Совета Европы нарушает основные права человека и международное право. Я хочу спросить, что можно сделать, чтобы предотвратить это?” - добавила Татев Айрапетян.