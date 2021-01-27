Премьер считает, что авиасообщение между Арменией и Россией будет способствовать туризму

Премьер-министр Никол Пашинян ожидает, что в результате успешной реализации пилотной программы “Путешествую без COVID-19” сотрудничество между Арменией и Россией в сфере туризма будет развиваться. Об этом премьер-министр сказал на заседании правительства. Премьер выразил надежду, что к концу февраля объем регулярных двусторонних рейсов существенно увеличится.

“Это означает, что рейсы в Россию будут увеличены. Это очень важная программа, хочу поблагодарить наших партнеров по ЕАЭС и правительство Российской Федерации за это активное, эффективное сотрудничество. Это была инициатива правительства Армении, которую поддержали партнеры, и Евразийский банк профинансировал программу”, - как сообщает Арменпресс, добавил Никол Пашинян.

В сфере туризма ожидается возобновление авиасообщения между Арменией и Россией, что будет способствовать увеличению количества взаимных посещений и восстановлению сферы.

Пилотная программа “Путешествую без COVID-19” стартует 1 февраля.