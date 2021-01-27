Армен Гуларян освобожден с должности, он будет назначен председателем Комитета по градостроительству

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Армен Гуларян освобожден с должности первого заместителя председателя Комитета по градостроительству. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 4 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Армен Гулян освобождается от должности первого заместителя председателя Комитета по градостроительству Республики Армения”, - говорится в решении.

В повестку заседания правительства Армении 27 января включен вопрос о назначении Армена Гуларяна председателем Комитета по градостроительству.

Решением правительства Армении от 27 февраля 2020 г. Ваагн Вермишян был освобожден с должности председателя Комитета по градостроительству. Он был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.