Началась встреча Ара Айвазяна и Мохаммада Джавад Зарифа

В Ереване началась встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

“Началась встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом”, - говорится в сообщении МИД.

В Ереване запланирована также и встреча главы МИД Ирана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

25 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф с официальным визитом был в Азербайджане, 26 января в Российской Федерации.