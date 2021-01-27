В Армении самая низкая в ЕАЭС инфляция

В ноябре 2020 года в Армении был зафиксирован самый низкий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС рост цен. В 2020 г. цены по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,3%, а по сравнению с ноябрем - на 1,6%. Об этом Арменпресс стало известно с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Цены на вместе взятые товары и услуги во всех пяти странах ЕАЭС в ноябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 4,5%, по сравнению с ноябрем - на 4,9%. При этом в Беларуси эти показатели составили 6,1% и 6,6%, в Казахстане - 6,5% и 7,3%, в Кыргызстане - 7,2% и 8,2%. В России в ноябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года инфляция составила 4,1% и 4,4% по сравнению с ноябрем.