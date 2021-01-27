В церкви Св. Иоанна Крестителя Гандзасара отслужена панихида по жертвам войны
09:44, 27 Январь, 2021
26 января в церкви Св. Иоанна Крестителя Гандзасара викарий Арцахской епархии вардапет Саак Шакарян отслужил поминальную панихиду по жертвам 44-дневной войны, он также вознес молитву, моля о Божьей милости и возвращении пленных и без вести пропавших.
Как передает Арменпресс, в церемонии приняли участие президент Арцаха Араик Арутюнян, министр внутренних дел Карен Саргсян, родные и близкие без вести пропавших и погибших военнослужащих.
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