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В церкви Св. Иоанна Крестителя Гандзасара отслужена панихида по жертвам войны

В церкви Св. Иоанна Крестителя Гандзасара отслужена панихида по жертвам войны

26 января в церкви Св. Иоанна Крестителя Гандзасара викарий Арцахской епархии вардапет Саак Шакарян отслужил поминальную панихиду по жертвам 44-дневной войны, он также вознес молитву, моля о Божьей милости и возвращении пленных и без вести пропавших.

Как передает Арменпресс, в церемонии приняли участие президент Арцаха Араик Арутюнян, министр внутренних дел Карен Саргсян, родные и близкие без вести пропавших и погибших военнослужащих.

 


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