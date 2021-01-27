Цены на цветные металлы - 26-01-21

ЛОНДОН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2006.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7990.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2060.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 18290.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 22532.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2714.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.20% и составила 22597.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 39625.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.