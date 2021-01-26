Госсекретарь МИД Франции Жан Батист Лемуан с двухдневным рабочим визитом прибудет в Ереван

Госсекретарь Франции по иностранным делам Жан-Батист Лемуан с двухдневным рабочим визитом 27 января прибудет в Ереван. Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Франции в Армении, запланированы встречи с властями Армении.

В рамках своего визита в Армению госсекретарь Франции Жан-Батист Лемуан посетит строительную площадку будущего здания Образовательного комплекса Анатоля Франса.

Постановлением правительства Армении от 2 июля 2020 года здание бывшей школы № 16 передано Французскому образовательному комплексу им. Анатоля Франса в бесплатное пользование. Этим жестом правительство Армении внесло большой вклад в отношения между Францией и Арменией и продемонстрировало свою приверженность франкофонии.

Г-н Жан-Батист Лемуан, который во время своего визита в 2018 году “окрестил” новое учебное заведение, на этот раз посетит строительную площадку нового здания, чтобы встретиться с родителями и учащимися образовательного комплекса. Это новое здание позволит образовательному комплексу принимать больше учащихся - французов, иностранцев и армян. Причем армянские учащиеся составят большинство.

Французский образовательный комплекс им. Анатоля Франса обеспечивает обучение от детского сада до 12 класса средней школы, в соответствии с программами Министерства образования Французской Республики. Он является членом глобальной сети Французского агентства по образованию за рубежом, в которую входят 522 учебных комплекса в 139 странах с 370 000 учащимися.

Комплекс назван в честь Анатоля Франса (1844-1924) - писателя, лауреата Нобелевской премии, основателя Лиги прав человека, великого защитника и поборника армянского вопроса. Известна его речь “Дань уважение к Армении”, произнесенная на апрельском митинге 1916 г. в Сорбонне.