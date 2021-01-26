В состоянии здоровья Армена Саркисяна наблюдается положительная динамика
14:10, 26 Январь, 2021
Президент Армении Армен Саркисян продолжает лечение от COVID-19 в домашних условиях.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента, самочувствие президента Армении относительно улучшилось, в состоянии его здоровья наблюдается положительная динамика, однако он все еще находится под наблюдением врачей.
Сразу после разрешения врачей президент Саркисян вернется в Ереван.
Президент республики и госпожа Нуне Саркисян еще раз выражают благодарность за пожелания здоровья и слова поддержки.
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