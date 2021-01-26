Пашинян считает недопустимыми попытки политизации судебной системы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытки политизации судебной системы считает неприемлемыми.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в ходе совещания в Министерстве юстиции.

“Министерство юстиции, конечно, имеет очень широкий круг деятельности, но обычно, в первую очередь, она ассоциируется с политикой и с законодательством судебной, судебно-правовой системы, и я рад, что мы, по сути, в последнее время реформам судебной системы придали широкий размах. Конечно, результаты этих действий и реформ не сразу становятся видимыми, но я уверен, что благодаря последовательным шагам мы сможем достичь цели, которую поставили перед нами. А именно - установления независимой судебной системы и справедливой судебной системы”, - сказал Пашинян, отметив, что в последнее время мы становимся свидетелями попыток политизации судебной системы, что недопустимо и подрывает саму идею судебной системы и правосудия.

Премьер подчеркнул, что здесь должны быть не только текущие, но и долгосрочные механизмы не только для искоренения подобных явлений, но и для их полного недопущения.

Никол Пашинян и аппарат министерства обсудили также и другие вопросы, касающиеся деятельности министерства.