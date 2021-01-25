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Боррель и Лавров обсудят вопрос дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

Боррель и Лавров обсудят вопрос дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

4-6 февраля Москву с рабочим визитом посетит Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, 5 февраля он будет принят министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. В ходе встречи состоится обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия-ЕС.

Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес.


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