КГД перевыполнил показатель сбора налогов на 59 млрд драмов

В соответствии с Законом О государственном бюджете на 2020 год был предусмотрен сбор доходов в размере 1 трлн 607 млрд драмов, однако, вследствие эпидемии, в течение года показатель был пересмотрен и сокращен до 1 трлн 326 млрд.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник управления по организации, мониторингу и контролю налогового администрирования КГД Карен Тамазян отметил, что в течение года выполнение сборов Комитета по государственным доходам составило 1 трлн 385 млрд драмов. То есть, по сравнению с пересмотренным программным показателем произошло перевыполнение примерно на 59 млрд драмов. Этот показатель, по словам Карена Тамазяна, не сопоставим с 2019 годом, поскольку с марта 2020 года в Армении была эпидемия со всеми его последствиями.

“Отмечу, что в 2020 году налогоплательщикам было возвращено около 138 млрд драмов, что также является суммой, собранной КГД в прошлом году. То есть, если говорить об общем сборе налогов, то КГД в размере 1 трлн 523 млрд обеспечил суммы по линии налоговых доходов и государственных пошлин, из которых 138 млрд были возвращены налогоплательщикам, в результате, окончательный показатель составил 1 трлн 385 млрд драмов. Более 90% государственных доходов выплачиваются налогоплательщиками на добавленную стоимость”, - сказал Карен Тамазян.