Вследствие погодных условий на территории Армении есть закрытые автодороги: местами гололедица

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги. Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари. Перевал Варденяц закрыт лишь для грузовых автомашин с прицепом. На автодорогах Чива-Елпин, Сараван-Зангер, Горис-Шурнух, Сисиан-Зангер Сюникской области, на участках Мегри сар, Ванадзор-Дилижан, Мартуни-Варденис, Сисиан-Горис Сюникской области и Вайк-Сараван местами гололедица. В городах Масис и Арташат Араратской области туманы.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей. На российской стороне скопилось 1000 грузовых автомобилей. МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.