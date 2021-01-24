На трассе Ереван-Ерасх  перевернулась машина: 19-летний водитель госпитализирован

23-го января в в Араратское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на трассе Арташат-Ереван произошло ДТП, есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 27-м км трассы Ереван-Ерасх автомобиль Porsche Cayenne (водитель В․ X․, 1992 г.р.) съехал с проезжей части трассы, врезался в бетонную ограду и перевернулся․ Водитель госпитализирован в ереванский медицинский центр «Эребуни».

Спасатели обесточили машину, перекрыли вентиль газового баллона, зафиксировали его и подвели к эвакуатору.