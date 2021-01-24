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На трассе Ереван-Ерасх  перевернулась машина: 19-летний водитель госпитализирован

На трассе Ереван-Ерасх  перевернулась машина: 19-летний водитель госпитализирован

23-го января   в   в Араратское областное управление Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  на трассе Арташат-Ереван произошло ДТП,  есть пострадавший,  необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,   на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на 27-м км трассы Ереван-Ерасх автомобиль Porsche Cayenne  (водитель В․ X․, 1992 г.р.) съехал с проезжей части трассы, врезался в бетонную ограду и перевернулся․ Водитель госпитализирован в ереванский медицинский центр «Эребуни».

Спасатели обесточили машину, перекрыли вентиль  газового баллона, зафиксировали его и подвели к эвакуатору.

 

 

 


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