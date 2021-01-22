Для торговли ювелирными изделиями в ЕАЭС создадутся благоприятные условия: приняты новые документы

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила требования к опробованию, клеймению и к анализу ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве ювелирных изделий, перемещаемых в рамках Евразийского экономического союза. Об этом Арменпресс сообщила советник секретариата министра ЕЭК Гегама Варданяна Асмик Карапетян.

“Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для бизнеса, а потребителям станет безопаснее приобретать продукцию. Это шаг в направлении лучших мировых практик в этой сфере, в том числе обозначенных и в Соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года”, - сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян.

Таким образом, Комиссия оперативно создает необходимые условия для взаимного признания пробирных клейм во взаимной торговле ювелирными изделиями на внутреннем рынке евразийского интеграционного объединения.

Коллегия Комиссии утвердила перечень нарушений требований к производству ювелирных и других изделий, перемещаемых из одного государства-члена в другое, направленный на защиту добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. Документ позволит определять минимальные необходимые условия для проведения соответствующих контрольных мероприятий в отношении тех ювелирных и других изделий, которые будут перемещаться в Союзе с нарушениями. С принятием документа уполномоченные органы государств-членов будут обмениваться между собой информацией о нарушениях при трансграничной торговле в целях применения необходимых мер по их устранению в соответствии с национальным законодательством.

Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года уже ратифицировали Россия, Беларусь и Армения.

Советник секретариата также информирует, что требования, применимые к опробованию, клеймению и к анализу ювелирных изделий, утвержденные Коллегией Комиссии, позволят утвердить порядок выполнения работы государствами-членами. Они определяют обязательные элементы пробирных клейм и проб, используемых в Союзе, параметры их нанесения на ювелирные и другие изделия, в том числе устанавливают общие требования к опробованию на пробирном камне и т. д.