Европарламент принял две резолюции по Карабаху и осудил вмешательство Турции

Европарламент 20 января принял резолюции-ежегодные отчеты об «Общей внешней политике и политике безопасности» (CFSP) и «Общей политике безопасности и обороны» (CSDP). В первом из них вопрос Нагорного Карабаха выделен отдельным пунктом.

Как сообщает Арменпресс, Европарламент принял к сведению трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, строго осудил нападения на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и убежища, использование кассетных боеприпасов и призвал Армению и Азербайджан ратифицировать Конвенцию о кассетном оружии.

В резолюции Европарламента также подчеркивается, что прочное урегулирование еще не найдено, что процесс определения будущего правового статуса региона должен осуществляться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе ее основных принципов. Было отмечено, что в Нагорном Карабахе должны быть обеспечены безопасность армянского населения, армянского культурного наследия, безопасное возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в места прежнего проживания.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к надлежащему расследованию всех военных преступлений и привлечению к ответственности виновных.

В отдельном параграфе 38 резолюции Европейский парламент подверг резкой критике дестабилизирующую роль Турции, которая еще больше подрывает хрупкую стабильность на Южном Кавказе. В резолюции содержится призыв к Турции воздержаться от вмешательства в нагорно-карабахский конфликт, в том числе предлагая военную помощь Азербайджану, воздерживаться от его дестабилизирующих действий и активно содействовать миру. Осуждена также переброска Турцией иностранных боевиков-террористов из Сирии и других частей в Нагорный Карабах.

В CSDP, в отдельном параграфе о Нагорном Карабахе отмечается: «Европейский парламент приветствует прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Затем было с озабоченностью подчеркнуто военное участие третьих стран в конфликте, особенно вмешательство Турции и ее дестабилизирующая роль, и призвал к международному исследованию присутствия иностранных боевиков, использования кассетных боеприпасов и фосфорных бомб.

Европарламент призывает Европейский союз и международные организации не допускать безнаказанности за военные преступления в Нагорном Карабахе, использование запрещенного оружия в нагорно-карабахском конфликте, а также подчеркивает, что необходимо разрешить оказание гуманитарной помощи пострадавшим, незамедлительно осуществить обмен пленными и пострадавшими, сохранить культурное наследие Нагорного Карабаха.

В CFSP содержится призыв к ЕС взять на себя стратегическую ответственность за ситуацию, играть более своевременную, активную и эффективную роль в урегулировании напряженности и продолжающихся конфликтов и их мирном урегулировании, а также предотвращать дальнейшие конфликты. В числе других мер была подтверждена решительная поддержка Минской группе ОБСЕ и подчеркнуто, что сотрудничество с Восточным партнерством и другими соседними странами должно быть приоритетом общей внешней политики и политики безопасности ЕС, движимой жизненно важными интересами ЕС в демократизации и развитии. Европарламент призвал Европейскую комиссию, Европейскую службу внешних связей укреплять, среди прочего, контакты между людьми, в том числе посредством упрощения визового режима и либерализации, при соблюдении всех требований.