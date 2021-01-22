Делегация Армении поднимет в ПАСЕ вопросы военных преступлений Азербайджана и армянских пленных

Делегация парламентариев Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы поднимет вопросы о военных преступлениях Азербайджана, совершенных во время войны против Арцаха и возвращении армянских пленных, находящихся в этой стране. Об этом Арменпресс сообщил руководитель фракции “Просвещенная Армения” член делегации ПАСЕ Эдмон Марукян.

“Приоритетным вопросом, естественно, является последняя война в Арцахе, и проблемы ее последствий должны быть оглашены, мы должны суметь консолидировать всех наших международных партнеров, чтобы давление на Азербайджан возросло, и проблема военнопленных и содержащихся там гражданских лиц была бы решена. Мы заявим также о военных преступлениях, совершенных Азербайджаном во время войны, и обо всем, что произошло”, - сказал Марукян.

Депутат отметил, что обсуждение темы войны предусмотрено в мониторинговой комиссии ПАСЕ, но не на пленарном заседании. “Естественно, мы выступим и на пленарном заседании. Надеюсь, мы сможем провести там хорошую работу, несмотря на то, что во Франции комендантский час, и есть множество проблем с эпидемиологическими ограничениями”, - отметил Эдмон Марукян.

В связи с пандемией COVID-19 заседание ПАСЕ на этот раз гибридное, тем не менее, делегация Армении решила присутствовать на нем физически.

“Гибридное заседание означает, что делегаты могут участвовать на нем либо физически, либо дистанционно. В нашем случае мы приняли решение участвовать, потому что у нас есть очень важные вопросы для озвучивания и проведения работы в этом направлении. Следовательно, мы сделаем все, мы поедем и примем участие”, - сказал Эдмон Марукян.

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет с 25 по 28 января.

Норайр Шогикян