Из-за нового штамма COVID-19 может понадобиться модернизация вакцин

Вакцинам от COVID-19, вероятно, необходима модернизация с целью усиления защиты против нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на исследование.

Согласно данным из опубликованного ранее на этой неделе исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта COVID-19, который также носит названия 501Y.v2 или B1351, делают данный штамм более устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты с COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На основании исследования можно сделать вывод, что вероятность заражения данным видом COVID-19 может быть намного выше у людей, уже переболевших коронавирусом, а вакцины, распространяемые по всему миру, могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом, отмечает The Guardian.