Решением премьера будет сформирована рабочая группа по возмещению нанесенного государству ущерба

Премьер-министр Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы, утверждении ее личного состава и порядка работы. Как сообщает «Арменпресс», это решение опубликовано на официальном сайте правительства.

В частности, в решении говорится: “Руководствуясь статьей 7 части 16 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”:

1․С целью эффективного учета и восстановления в соответствующих бюджетах ущерба, причиненного государству или общине, а также решения проблем, возникших в ходе осуществления надлежащих контрольных или подконтрольных функций в отношении правоотношений, возникших в указанной сфере, создать рабочую группу (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав согласно Приложению № 1․