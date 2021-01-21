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Решением премьера будет сформирована рабочая группа по возмещению нанесенного государству ущерба

Решением премьера будет сформирована рабочая группа по возмещению нанесенного государству ущерба

Премьер-министр Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы, утверждении ее личного состава и порядка работы. Как сообщает «Арменпресс», это решение опубликовано на официальном сайте правительства.

В частности, в решении говорится: “Руководствуясь статьей 7 части 16 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”:

1․С целью эффективного учета и восстановления в соответствующих бюджетах ущерба, причиненного государству или общине, а также решения проблем, возникших в ходе осуществления надлежащих контрольных или подконтрольных функций в отношении правоотношений, возникших в указанной сфере, создать рабочую группу (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав согласно Приложению № 1․

  1. Утвердить регламент рабочей группы согласно Приложению 2.
  2. Руководителю рабочей группы до 1 декабря 2021 года представить в аппарат премьер-министра Республики Армения заключение о системе по учету восстановленной суммы ущерба, причиненного государству или общине по уголовным делам, пересмотру правовых регулирований с целью регулирования возникших в сфере задач и решению их практического применения”.

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