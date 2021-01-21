СМИ: США перебросили 200 военных из Ирака на северо-восток Сирии

США перебросили 200 военных из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Syria TV.

Военнослужащих, по данным телеканала, доставили на вертолетах на базы в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, а также на нефтяное месторождение "Эль-Омар" и газовое месторождение "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Бывший президент Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из Арабской республики, а в декабре 2018 года объявил об этом. Однако затем он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых поступают союзным США "Сирийским демократическим силам",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.