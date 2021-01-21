Вардан Минасян может вновь приступить к тренерской работе

Бывший главный тренер национальной сборной Армении по футболу и ереванского “Арарат-Армения” Вардан Минасян может вновь перейти на тренерскую работу.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет казахстанский сайт Kazfootball. По данным сайта, Минасян в числе тренеров-претендентов, которые могут взять на себя руководство клуба “Тараз”.

Минасян свою тренерскую карьеру начал в 2004 году в молодежной сборной Армении, затем продолжил в “Пюнике”, в “Арарат-Армении” и в национальной сборной Армении. Под руководством Минасяна “Арарат-Армения” провела 69 матчей, одержала 41 победу, зарегистрировала 14 ничьих и потерпела 14 поражений.

Он также был тренером казахстанского “Тобола”. Руководство казахстанской команды он взял на себя в апреле 2014 года, но в 2015 году был освобожден.