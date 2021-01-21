Вакцинирование вакциной британской компании “AstraZeneca” в Армении не будет обязательным

В результате переговоров по приобретению вакцины от COVID-19 Армения в ближайшее время приобретет вакцину британской компании “AstraZeneca”.

В Министерстве здравоохранения Армении «Арменпресс» сообщили, что на первом этапе она будет предназначен группам риска.

“Есть соглашение и с инициативой “COVAX FACILITY”, они также имеют договоренности, и предложили нашей стране вакцину, и поскольку их цена доступна и вакцина скорее дойдет до нас, мы согласились, чтобы она была доставлена. На первом этапе будут вакцинированы живущие в домах престарелых, сотрудники центров социальной помощи, медицинские работники, лица от 65 и выше, хроники от 16 до 64 лет”, - сообщили в министерстве.

На вопрос, будет ли вакцинация обязательной для всех, агентство ответило отрицательно. По этому поводу было много спекуляций, но вакцинирование ни от COVID-19, ни от других заболеваний в Армении не являются обязательным.

“Прививки делаются по желанию человека. Страна заботится о своих гражданах, она хочет, чтобы они были защищены, можем сказать, что это в интересах всех граждан”, - заявили в министерстве.

Говоря о клинических испытаниях, в министерстве заверили, что вакцина компании Соединенного Королевства “AstraZeneca” на всех этапах соответствовала требованиям безопасности, была эффективна и получила разрешение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на экстренное применение. Вакцина “AstraZeneca” для вакцинорования 3% населения будет приобретена в марте 2021 года.

Инициатива “COVAX FACILITY” продолжает переговоры и по приобретению вакцины “Sputnik-V”.

В связи с эпидемической ситуацией на следующем этапе будут вакцинированы преподаватели, сотрудники МЧС, военнослужащие, работники юстиции, работники общественного транспорта, госслужащие.

Лилит Демурян