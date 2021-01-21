Ованнес Арутюнян назначен губернатором Ширака. Как передает «Арменпресс», решение было принято на заседании правительства.

Ованнес Арутюнян выступая, отметил, что имеет опыт работы в сфере государственного управления и готов внести все свои усилия во благо развития области.

Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что последним рабочим местом Арутюняна была должность замминистра здравоохранения. Премьер-министр новоназначенному губернатору пожелал успехов в его деятельности.