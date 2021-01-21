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Ованнес Арутюнян назначен губернатором Ширака

Ованнес Арутюнян назначен губернатором Ширака

Ованнес Арутюнян назначен губернатором Ширака. Как передает «Арменпресс», решение было принято на заседании правительства.

Ованнес Арутюнян выступая, отметил, что имеет опыт работы в сфере государственного управления и готов внести все свои усилия во благо развития области.

Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что последним рабочим местом Арутюняна была должность замминистра здравоохранения. Премьер-министр новоназначенному губернатору пожелал успехов в его деятельности.


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