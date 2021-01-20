Уточнение статуса Карабаха должно происходить в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что дальнейшее уточнение статуса Нагорного Карабаха должно происходить в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос члена фракции «Процветающая Армения» Артура Даллакяна.

«Уточнение дальнейшего статуса Карабаха - один из важнейших вопросов на переговорах. Этот вопрос должен решаться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ». Я рад, что страны-сопредседатели разделяют эту позицию», - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что недавнее заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова также было в этом контексте.