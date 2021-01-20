99% боевых действий де-юре происходили за пределами юрисдикции ОДКБ: Пашинян

Армения не обращалась в ОДКБ во время войны, так как 99% боевых действий де-юре происходили за пределами юрисдикции организации. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос независимого депутата Сергея Багратяна.

«Самая большая фундаментальная проблема в плане безопасности Третьей республики, которую мы до сих пор не замечали, заключается в том, что основа и архитектура нашей системы безопасности была связана с ОДКБ, но наша главная проблема безопасности, номер один существовала вне юрисдикции ОДКБ. И эта реальность не была зафиксирована до сих пор», - сказал Пашинян.

Коснувшись адресованного правительству вопроса о том, почему премьер-министр не обратился в ОДКБ за помощью в войне в Нагорном Карабахе, не желая вдаваться в подробности, Пашинян сказал: «Причина проста: 99% боевых действий де-юре происходили за пределами юрисдикции ОДКБ».

Коснувшись отношений с Россией, Пашинян заверил, что сотрудничество с Россией в сфере безопасности находится на самом интенсивном, на самом высоком уровне. «И мы не только планируем действия по обеспечению безопасности нашей страны, но действия уже предприняты. Мы уже видим конкретные проявления этих действий в Сюникской области», - сказал Пашинян, добавив, что акцент был перенесен на сферу компетенции действий ОДКБ по обеспечению безопасности.

Армяно-российское сотрудничество и углубление военно-политического союза - один из вопросов повестки дня правительства. Он заверил, что есть соответствующее желание и позиция и со стороны России.