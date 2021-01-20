Ни один миллиметр территории Сюникской области не был передан Азербайджану: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что ни один миллиметр территории Сюникской области не был передан Азербайджану. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос члена фракции «Процветающая Армения» Артема Царукяна.

«Обвинения в наш адрес зачастую противоречат друг другу. В одном случае нас обвиняют в передаче территорий, в другом - в том, что мы не отдаем территории, заявляя, что мы сделали это, чтобы избежать каких-то событий. Решение, которые были приняты, направлены на предотвращение новой военной эскалации и обеспечение безопасности Сюника.

Ни один миллиметр от территории Сюника не был передан кому-либо, потому что существующая территория Сюника была зафиксирована принятым в 2010 году законом об административно-территориальном делении, за которую проголосовала в том числе фракция «Процветающая Армения», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что в законе указано, что, например, Азербайджан находится за административной границей общины Шурнух.