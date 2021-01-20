Авинян пригласил оппозиционные фракции подписать меморандум о проведении досрочных выборов

Вице-премьер Армении Тигран Авинян пригласил фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» Национального Собрания обсудить вопрос о подписании меморандума о досрочных парламентских выборах в стране. Как сообщает Арменпресс, об этом Авинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Армена Егиазаряна.

«Мы можем предпринять практические шаги и на начальном этапе обсудить подписание меморандума о проведении внеочередных выборов. Мы приглашаем также наших партнеров из ППА обсудить подписание того же меморандума, чтобы этот политический вопрос, наконец, получил некоторую определенность, потому что сегодня впервые столь четкая позиция выражена оппозицией», - сказал Авинян.