Вице-премьер Григорян коснулся обмена пленными и разблокирования коммуникаций

Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает, что было бы неправильно утверждать, что выполнение 9-го пункта трехстороннего Заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана о разблокировании экономических и транспортных связей, не будет способствовать выполнению 8-го пункта, то есть возвращению заключенных. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян.

Самсонян отметила, что после трехстороннего заявления Армения последовательно выполнила 7 из 9 пунктов. «Процесс остановился на пунктах 8 и 9, одним из которых является обязательство Азербайджана немедленно вернуть всех новых военнопленных в Армению. Девятый пункт - это разблокирование коммуникаций, что является повесткой дня Азербайджана, как бы вы это ни преподносили с точки зрения взаимной выгоды», - сказала Самсонян.

Она поинтересовалась, почему армянской стороне во главе с премьер-министром не удалось решить вопрос о военнопленных после встречи 11 января с Алиевым и Путиным в Москве.

Вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул, что восьмой пункт реализуется, он реализован частично. «Пункт 9 находится на начальной стадии реализации. Было бы неправильно утверждать, что реализация пункта 9 не будет способствовать выполнению пункта 8. Время покажет. И в этом смысле я считаю, что связывать все, давать последовательность, говорить, что один пункт выполнен, а другой не выполнен, - это неправильное утверждение», - сказал Григорян.