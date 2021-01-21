Визиты европейских депутатов в Арцах будут продолжены: дальнейшие инициативы офиса “Ай Дата”

Проблемы Арцаха в деятельности “Ай Дата” АРФД в 2021 году будут приоритетными и ключевыми. Сотрудник по связям с общественностью АРФ Дашнакцутюн Арут Ширинян в разговоре с «Арменпресс» отметил, что в центре их внимания будет проблема военнопленных, гуманитарная помощь по-прежнему будет отправляться в Армению и Арцах, от ЕС будут требовать применения жестких санкций в отношении Турции и Азербайджана. Они и дальше будут поднимать вопросы о военных преступлениях Азербайджана и беженцах. Офис “Ай Дата” считает, что вопрос о статусе Арцаха необходимо решать в рамках Минской группы ОБСЕ, уважая право народа Арцаха на свободное самоопределение.

“Факты доказывают, что все это затрудняло урегулирование арцахского вопроса. Поведение Азербайджана заслуживает осуждения, мы видим, что один из пунктов подписанного 9 ноября трехстороннего заявления, в котором говорится о возвращении пленных, на самом деле соблюдается лишь армянской стороной. Азербайджан не выполняет единственного пункта, который он должен был выполнить. Нам непонятно почему было подписано заявление от 11 января (совместное заявление о развитии региональной ситуации - ред.), когда мы не добились продвижения в вопросе заключенных”, - сказал Арут Ширинян. По его словам, офис “Ай Дата” считает необходимым, чтобы Европейский Союз, Франция как страна-сопредседатель, а также международные правозащитные организации были более активными в этом вопросе. Арут Ширинян проинформировал, что в деле активизации этого вопроса они сотрудничают с офисами Защитника прав человека Армении и Арцаха, для того чтобы все соответствующие документы направлялись европейским политическим деятелям, международным организациям.

“Пришло время проявлять активность, прилагать в ЕС все усилия, чтобы он сыграл свою роль как структура по защите прав человека”, - сказал Арут Ширинян.

Европейский офис “Ай Дата” осуждает действия Азербайджана, ущерб, нанесенный армянскому культурному наследию. Попытки Азербайджана воспрепятствовать международным организациям также заслуживают осуждения. Арут Ширинян подчеркнул, что этот вопрос должен быть внесен в повестку дня сопредседателей Минской группы ОБСЕ и должна быть проделана большая работа для того, чтобы представители ЮНЕСКО и соответствующих структур имели особый статус для надзора за процессом сохранения армянского культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Еще одна важная инициатива офиса “Ай Дата” - организация визитов европейских политиков, депутатов и журналистов в Армению и в Арцах. Это делалось как до последней войны, так и во время войны. Арут Ширинян подчеркнул, что эта инициатива будет продолжена. В феврале будет организован визит группы европейских депутатов в Армению и в Арцах. Цель визита в том, чтобы европейцы своими глазами увидели то, что произошло. Анна Гзирян