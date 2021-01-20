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Согласно решению премьер-министра, Заре Синанян будет командирован в Арцах

Согласно решению премьер-министра, Заре Синанян будет командирован в Арцах

Согласно решению премьер-министра Никола Пашиняна, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян и руководитель офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Сара Анджарголян с 22 по 24 января будут командированы в Республику Арцах (Степанакерт). Как передает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

Целью визита является проведение встреч, обсуждений с государственными чиновниками Республики Арцах по вопросам организации целевого содействия потенциалу диаспоры и планирование работ по улучшению действующих программ в послевоенный период.
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