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“Лестер” обыграл “Челси” и возглавил Премьер-лигу

“Лестер” обыграл “Челси” и возглавил Премьер-лигу

В матче 18-го тура чемпионата Англии “Челси” на выезде сыграл с “Лестером”.

Как передает Арменпресс, два мяча, забитые в первой половине матча стали победными для “Лестера”. На 6-й минуте счет открыл Уилфрид Ндиди и на 41-й минуте его удвоил Джеймс Мэддисон.

После этого тура “Челси” в турнирной таблице Премьер-лиги находится на 8-м месте, “Лестер” же, набрав 38 очков, стал лидером. На втором месте с 37 очками “Манчестер Юнайтед”.
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