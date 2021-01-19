Андраник Кочарян главной причиной поражения в войне считает безразличие

Председатель постоянной комиссии НС Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян главной причиной поражения в последней арцахской войне считает сформированное в государственной системе безразличие. Как сообщает Арменпресс, Кочарян сказал об этом 19 января в своем выступлении в парламенте.

«Здесь можно с уверенностью сказать, что главной причиной поражения было безразличие. За прошедшие годы во всех звеньях государственного управления сформировалась атмосфера безразличия, которая, к сожалению, проникла в армию, постепенно приводя к поражению», - сказал Кочарян.

Андраник Кочарян отметил, что из этой войны следует извлечь четкие уроки.