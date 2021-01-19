Министерство обороны Азербайджана объявило о без вести пропавших в последней Арцахской войне

Минобороны Азербайджана увеличило количество погибших в последней Арцахской войне и заявило о без вести пропавших. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, в настоящее время объявлено о 2 855 погибших военнослужащих и еще о 50 без вести пропавших.

Изначально было объявлено о 2 783 погибших военнослужащих ВС Азербайджана.

Азербайджан не представляет реальное число своих потерь, которое значительно больше официально опубликованных данных.