“Арсенал” в ворота “Ньюкасла” отправил три мяча

В рамках чемпионата Англии по футболу встречались “Арсенал” и “Ньюкасл”. Как передает «Арменпресс», в первом тайме ни одной из команд не удалось забить гол. Однако во втором тайме “оружейники” в ворота “Ньюкасла” смогли забить три мяча. Автором дубля стал Пьер-Эмерик Обамеянг, и еще один мяч забил Букайо Сака. Матч “Арсенал”- “Ньюкасл” завершился со счетом - 3:0.

После этого тура “Арсенал” в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 10-е место, “Ньюкасл” -15-е.