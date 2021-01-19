Цены на цветные металлы - 18-01-21

ЛОНДОН, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1998.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7989.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1999.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17997.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 21075.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2720.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.49% и составила 22333.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 38005.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.