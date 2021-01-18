Вице-премьер Тигран Авинян принял главного исполнительного директора компании “Ренко”

Вице-премьер Тигран Авинян 18 января принял главного исполнительного директора итальянской компании “Ренко” Джованни Рубини.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, стороны обсудили процесс реализации подписанного 13 ноября 2019 года соглашения, которым предусматривается строительство в Ереване электростанции с газовой турбиной комбинированного цикла мощностью 250 МВт.

Джованни Рубини представил ход выполняемых работ, отметив, что, несмотря на некоторые задержки в графике из-за эпидемии Covid-19, текущие темпы очень обнадеживают, и осенью можно будет эксплуатировать электростанцию в полном объеме. Генеральный исполнительный директор “Ренко” поблагодарил правительство за поддержку.

Тигран Авинян назвал строительство электростанции успешным проектом, отметив, что вызванные эпидемией проблемы можно полностью решить в рамках имеющихся возможностей. Вице-премьер выразил готовность правительства Армении к продолжению сотрудничества, в то же время выразив удовлетворение текущей работой.

Стороны договорились продолжить обсуждение будущих проектов, включая новые инвестиционные возможности и перспективы, а также по части визита большой группы итальянских бизнесменов в Армению.