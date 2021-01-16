COVID-19: Число инфицированных в мире приближается к 95 млн. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа - COVID-19 в мире превысило 94 миллиона 414 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число погибших превысило 2 миллиона 20 тысяч человек. Выздоровели более 67 миллионов 457 тысяч человек.

В США зарегистрировано 24 миллиона 102 тысяч 429 подтвержденных случаев заражения вирусом. Число погибших здесь составляет 401856 человек. По этому показателю США занимают первое место в мире.

В Индии, занимающей второе место в общем показателе, число подтвержденных случаев заболевания достигло 10 миллионов 543 тысячи 659, количество смертей - 152 тысячи 130. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились 8 394 253 человека. В стране от инфекции умерло 208 291 человек. В России, занимающей четвертое место по количеству инфицированных, - 3 544 623 случая заражения. За последние сутки здесь зарегистрировано 24 тысячи 92 новых случая. С момента вспышки коронавируса в России умерло 65 085 человек.

На 5-м месте по общему количеству инфицированных людей находится Великобритания, где количество подтвержденных случаев составляет 3 миллиона 316 тысяч 19, количество смертей - 87 тысяч 295.

В первую десятку входят также Франция, Турция, Италия, Испания и Германия.

Иран лидирует среди стран нашего региона, с общим числом инфицированных 1 миллион 324 тысячи 395 человек, 56 тысяч 717 смертей. Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 247 025, 2916 человек умерли здесь с момента вспышки инфекции.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 83-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 88 118, 82 370 выздоровели. Число погибших - 4635.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий и стран превысило 221.