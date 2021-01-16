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На данный момент в Ширакской области закрытых дорог нет

На данный момент в Ширакской области закрытых дорог нет

На данный момент в Ширакской области нет закрытых дорог.

Об этом  Арменпресс сообщил начальник отдела транспортно-дорожного строительства   Управления  градостроительства  администрации Ширакской области ХачатурХндзрцян.

«На данный момент ветер по всей  территории региона прекратился, осадки продолжаются. Дорожные предприятия области проводят работы по очистке. На территории области закрытых дорог нет, сигналов тревоги от сообществ тоже нет», - сказал Хачатур Хндзрцян.


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