У «Арарата» новый полузащитник

Ереванский «Арарат» подписал контракт с сербским атакующим полузащитником Димитрием Побуличем.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Популич родился 10 мая 1994 года. 26-летний футболист начал свою карьеру в клубе «Белград», после чего перешел в «Тимок Заечар».

Некоторое время он играл в сербских клубах «Синделич», «Бродарач» и «Одзак». В сезоне 2019/20 он провел 22 матча в клубе «Радницки Пирот», став автором 10 голов.

"Мне здесь все нравится. Я знаю, что армянский футбол прогрессирует, «Арарат» играет хорошо. Здесь есть хорошие футболисты и хороший тренерский штаб. Сербские игроки команды много хорошего рассказали мне о клубе, я присоединяюсь к команде с хорошими ожиданиями», - сказал Димитрие Побулич.

Он провел первую часть сезона 2020/21 в клубе «Графичар» сербской премьер-лиги, забив два гола в 12 играх.