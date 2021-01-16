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Нагорный Карабах: российские миротворцы разминировали около 529 га территории

Нагорный Карабах: российские миротворцы разминировали около 529 га территории

Специалисты Международного центра разминирования Минобороны России продолжили разминирование, обнаружение и обезвреживание взрывных устройств в Нагорном Карабахе.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Минобороны Российской Федерации.

«За один день было разминировано 2 га 1,5 км дороги, 2 взрывоопасных объекта обнаружены и перенесены кместу  уничтожения. С 23 ноября по сей день разминировано 529 га земли, 200,3 км дорог. Обнаружено и уничтожено23 406 предметов», - говорится в сообщении.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года,  подразделения российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основной частью  является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командиром миротворцев является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

 

 

 


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