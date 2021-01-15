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В совместном центре мониторинга по перемирию в НК в Агдаме будут по 60 турецких и российских солдат

В совместном центре мониторинга по перемирию в НК в Агдаме будут по 60 турецких и российских солдат

 

В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Местоположение центра мониторинга по перемирию определено - это Агдамский район Азербайджана. Контейнеры уже пришли, строительство началось. На первом этапе там будут служить по 60 турецких и российских военнослужащих. Наши военные уже начали туда отправляться", - цитирует Чавушоглу газета Sabah.

Он добавил, что это будет небольшой наблюдательный центр, хотя при необходимости его можно будет расширить.

"Если в будущем возникнет необходимость, мы договоримся с Азербайджаном, и нужную поддержку всегда окажем", - добавил турецкий министр.


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