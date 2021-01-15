В ЕК назвали хорошей и естественной мерой введение сертификатов вакцинации в ЕС

Введение сертификатов вакцинации в Евросоюзе станет "нормальной и естественной" медицинской мерой, однако ее влияние на свободу перемещения нуждается в оценке, эта тема будет обсуждаться на уровне сообщества. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С медицинской точки зрения паспорта или сертификаты вакцинации - это нормальная и естественная мера. Однако вопрос о дополнительных правах, которые будет давать такой документ, требует уточнения, и он будет обсуждаться на уровне Евросоюза", - заявила она.