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В ЕК назвали хорошей и естественной мерой введение сертификатов вакцинации в ЕС

В ЕК назвали хорошей и естественной мерой введение сертификатов вакцинации в ЕС

Введение сертификатов вакцинации в Евросоюзе станет "нормальной и естественной" медицинской мерой, однако ее влияние на свободу перемещения нуждается в оценке, эта тема будет обсуждаться на уровне сообщества. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С медицинской точки зрения паспорта или сертификаты вакцинации - это нормальная и естественная мера. Однако вопрос о дополнительных правах, которые будет давать такой документ, требует уточнения, и он будет обсуждаться на уровне Евросоюза", - заявила она.


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