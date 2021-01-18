Рукописное наследие Арцаха: Матенадаран готовит экспозицию

Матенадаран готовит экспозицию. Здесь на следующей неделе будет представлено рукописное наследие Арцаха. В беседе с «Арменпресс» директор Научно-культурного центра “Матенадаран-Гандзасар” Арам Торосян отметил, что будут представлены рукописи, созданные и хранящиеся в Арцахе, книги, напечатанные в Шуши, архивные документы, кондаки католикосов и др. Всего около 80 десятков экспонатов. По словам Арама Торосяна, в арцахском филиале Матенадарана в Ереване с 2015 года выставлялись более 100 рукописей, которые были созданы в Арцахе. Были представлены рукописи, написанные в других частях исторической Армении. Арцах был известен не только как место создания рукописей, но и как место хранения рукописей.

“Во время войны, когда весь мир стал свидетелем атак Азербайджана на церковь Святого Спасителя в Шуши, Культурный центр Матенадаран-Гандзасар организовал эвакуацию сокровищ из Арцаха. Мы переехали в ереванский филиал Матенадарана. Хочу подчеркнуть, что в любом случае это временно. Мы обязательно их вернем в Арцах, экспонаты снова будет в Гандзасаре. Перед этим администрация решила выставить сокровища Арцаха в Матенадаране в Ереване. Выставка откроется в ближайшие дни. Она будет до тех пор, пока мы решим вернуть ее в Арцах, наверное, в середине года. Хотя это и не совсем точно, необходимо прояснить ряд технических вопросов и вопросов безопасности, после чего выставка будет возвращена в Арцах. Научно-культурный центр “Матенадаран-Гандзасар” должен продолжить свою деятельность. Надо сказать, что здание не пострадало, сотрудники выходят на работу, там работа продолжается, служба госбезопасности устанавливает контроль”, - сказал Арам Торосян.

Матенадаран представляет еще одну программу, предназначенную детям Арцаха.

Матенадаран и Фонд Маштоца по сохранению и развитию армянской культуры открывают курс миниатюрной живописи для детей Арцаха.

Желающие могут подать заявку до 1 февраля.