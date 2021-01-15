Губернатор Ширака Тигран Петросян подал заявление об отставке. Это «Арменпресс» подтвердила и. о. начальника отдела информации и по связям с общественностью администрации Ширака Араксия Киракосян.

По словам Араксии Киракосян, Тигран Петросян объявит журналистам о своей отставке после решения правительства об отставке.

До вступления на должность губернатора Ширака Тигран Петросян в 1998 - 2000 гг. был преподавателем компьютерных курсов в Гюмрийском филиале Национального политехнического университета Армении (НПУА).

В 2003 - 2013 гг. редактором телешоу “Кто хочет стать миллионером”.

2002 - 2017 гг. он преподавал в Гюмрийском филиале Национального политехнического университета Армении. Был координатором программы создания Центра дневного ухода за детьми с инвалидностью “Эмили Арегак” благотворительной общественной организации “Армянский Каритас”. С 2014 года - ответственным защиты интересов и лоббинг благотворительной общественной организации “Армянский Каритас”.

С 2018 года Тигран Петросян преподает в Ширакском государственном университете.

6 февраля 2019 года был назначен губернатором Ширака.

Арменуи Мхоян