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Губернатор Ширака Тигран Петросян подал заявление об отставке

Губернатор Ширака Тигран Петросян подал заявление об отставке

Губернатор Ширака Тигран Петросян подал заявление об отставке. Это «Арменпресс» подтвердила и. о. начальника отдела информации и по связям с общественностью администрации Ширака Араксия Киракосян.

По словам Араксии Киракосян, Тигран Петросян объявит журналистам о своей отставке после решения правительства об отставке.

До вступления на должность губернатора Ширака Тигран Петросян в 1998 - 2000 гг.  был преподавателем компьютерных курсов в Гюмрийском филиале Национального политехнического университета Армении (НПУА).

В 2003 - 2013 гг. редактором телешоу “Кто хочет стать миллионером”.

2002 - 2017 гг. он преподавал в Гюмрийском филиале Национального политехнического университета Армении.  Был координатором программы создания Центра дневного ухода за детьми с инвалидностью “Эмили Арегак” благотворительной общественной организации “Армянский Каритас”. С 2014 года - ответственным защиты интересов и лоббинг благотворительной общественной организации “Армянский Каритас”.

С 2018 года Тигран Петросян преподает в Ширакском государственном университете.

 6 февраля 2019 года был назначен губернатором Ширака.

Арменуи Мхоян


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