Губернатор Ширака Тигран Петросян подал заявление об отставке
Губернатор Ширака Тигран Петросян подал заявление об отставке. Это «Арменпресс» подтвердила и. о. начальника отдела информации и по связям с общественностью администрации Ширака Араксия Киракосян.
По словам Араксии Киракосян, Тигран Петросян объявит журналистам о своей отставке после решения правительства об отставке.
До вступления на должность губернатора Ширака Тигран Петросян в 1998 - 2000 гг. был преподавателем компьютерных курсов в Гюмрийском филиале Национального политехнического университета Армении (НПУА).
В 2003 - 2013 гг. редактором телешоу “Кто хочет стать миллионером”.
2002 - 2017 гг. он преподавал в Гюмрийском филиале Национального политехнического университета Армении. Был координатором программы создания Центра дневного ухода за детьми с инвалидностью “Эмили Арегак” благотворительной общественной организации “Армянский Каритас”. С 2014 года - ответственным защиты интересов и лоббинг благотворительной общественной организации “Армянский Каритас”.
С 2018 года Тигран Петросян преподает в Ширакском государственном университете.
6 февраля 2019 года был назначен губернатором Ширака.
Арменуи Мхоян
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